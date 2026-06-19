O distrito de Taquaruçu, na região sul Palmas, entra no clima das festas juninas nesta sexta-feira (19) e sábado (20) com o Arraiá da Serra. O evento reúne música, tradição e gastronomia, com expectativa de atrair moradores e turistas e movimentar a economia local.\nA programação acontece no trecho entre o Verso e Prosa e a Agropecuária Taquaruçu. Nesta sexta-feira, a abertura começa às 20h com apresentação da quadrilha Matutos da Noite. Em seguida, o cantor Lorramito Furacão sobe ao palco .\nNo sábado, a festa continua com show de VL do Acordeon, garantindo o arrasta-pé para o público.\nAlém das atrações culturais, o evento terá praça de alimentação com comidas típicas. Barracas organizadas por comerciantes da Feira Encanto da Serra vão oferecer pamonha, cural, canjica, milho cozido e bolos variados.