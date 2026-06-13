Banda Companhia do Calypso está entre as atrações da 34ª edição do Arraiá da Capital (Reprodução/ Instagram da Banda Companhia do Calypso)\nA 34ª edição do Arraiá da Capital vai contar com shows nacionais e regionais, além do tradicional concurso de quadrilhas juninas. Entre as principais atrações estão a cantora Lucy Alves, a banda Companhia do Calypso e o grupo Moleca 100 Vergonha.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: Shows de Lucy Alves e Cia. do Calypso animam o 34º Arraiá da Capital; confira\nO evento ainda terá espaços como a Arena das Quadrilhas, a Vila Gastronômica com food trucks, além de novidade, como bebidas artesanais. Também haverá a Sala de Reboco, voltada para apresentações de forró pé de serra.\nA programação foi anunciada pelo prefeito Eduardo Siqueira Campos (Podemos) durante entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (12).