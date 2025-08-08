O sambista Arlindo Cruz, morto aos 66 anos nesta sexta (8), sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) em 2017 e enfrentou sequelas e complicações nos anos seguintes.\nDe acordo com a família, após o AVC, o cantor desenvolveu uma doença autoimune e passou a depender de equipamentos médicos para manter funções vitais, como para se alimentar, por meio de sonda diretamente no estômago, e para respirar, por meio da traqueostomia (abertura cirúrgica na traqueia).\nArlindo ficou quase um ano e meio hospitalizado antes de retornar para casa para cuidados domiciliares. Em abril de 2025, o sambista foi internado no hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro, após um diagnóstico de pneumonia e com o agravamento de seu quadro clínico, médicos optaram pela indução ao coma em julho.\nO tipo de AVC que Arlindo sofreu foi o hemorrágico. Nessa modalidade, o vaso sanguíneo fica dilatado e se rompe, provocando sangramento no cérebro. O AVC isquêmico, por outro lado, caracteriza-se pelo entupimento de um vaso sanguíneo, uma artéria que não consegue mais levar sangue para uma região do cérebro.