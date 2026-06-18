Aproximação entre Lua e outros planetas chama atenção no céu em Goiás (Pedro Augusto/Plêiades do Sul)\nA aproximação entre a Lua e os planetas Vênus e Júpiter chamou a atenção no céu de Goiás. O diretor do clube de astronomia Plêiades do Sul, Ary Martins, registrou a aproximação no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. Ary capturou o exato momento em que a Lua crescente e o planeta Vênus ficaram na ponta no Monumento dos Direitos Humanos e o planeta Júpiter, do outro lado e um pouco mais abaixo (veja acima).\nAqui a Lua e Vênus na direção da constelação de Câncer. É uma conjunção bastante significativa: a Lua ali em fino crescente, como se ela estivesse bicando ali o planeta Vênus", disse o diretor.\nAry explicou que conjunções como esta acontecem com frequência. Entretanto, a aproximação registrada na noite desta quarta-feira (17) ganhou destaque pela lua estar na fase crescente, o que permitiu visualizar o planeta Vênus, o objeto mais brilhante, depois do Sol e da Lua.