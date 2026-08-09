ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A exibição de uma reportagem sobre o Dia dos Pais ganhou um momento de grande emoção no último sábado (8) que fez a apresentadora Lilian Ribeiro, da Globo, chorar ao vivo.Durante o trabalho da equipe do telejornal RJ2, da Globo, em um shopping da capital fluminense, o pequeno Cleuber, de 8 anos, procurou a repórter Victória Henrique para prestar uma homenagem ao pai, que faleceu antes de seu nascimento.Apesar de nunca ter conhecido o pai pessoalmente, o garoto carrega o mesmo nome dele e relata manter um forte vínculo afetivo com a figura paterna. Diante das câmeras, a criança aproveitou a oportunidade para enviar uma mensagem emocionante ao homem que considera essencial em sua trajetória."Oi, pai. Eu espero que você seja muito feliz no céu. Aproveita muito com Jesus. Eu sei que mesmo você tendo morrido, eu ainda vou te amar com todo o meu coração. Um beijo", declarou Cleuber.Questionado pela repórter sobre o que o motivou a fazer a declaração, o menino explicou a importância que atribui ao pai, mesmo sem ter convivido com ele: "Porque o meu pai é uma das pessoas mais importantes do mundo para mim. Eu amo ele com todo o meu coração."A reportagem foi acompanhada ao vivo no estúdio pela apresentadora Lilian Ribeiro. Sensibilizada com o depoimento, a âncora deixou uma mensagem de carinho para o menino e afirmou acreditar que a homenagem alcançou o pai."Cleuber, tenho certeza que esse recado chegou lá no céu no seu papai e que ele tem um orgulho enorme do filhote dele", disse a jornalista, visivelmente emocionada.O vídeo pode ser visto no seguinte link do X: https://x.com/brenno__moura/status/2086225838823948792.