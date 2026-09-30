-Mãe reencontra filhos após quase 4 anos morando fora do país (1.3460529)\nFernanda Diovanna Alves, de 30 anos, vem aproveitando cada momento ao lado dos dois filhos, em Palmas, após passar quatro anos na Espanha. A escolha foi focada em buscar novas oportunidades para o futuro da família.\nUm vídeo do momento viralizou nas redes sociais e, desde então, a rotina tem sido marcada por sorrisos e abraços (veja vídeo acima). A surpresa foi preparada com a ajuda da família e aconteceu no dia 20 de setembro.\n"Tem sido muito gratificante, sabe, estar pertinho deles, acompanhando tudo. Tenho acompanhado no colégio, tenho estado presente. [...] Nada se compara ao abraço. Nada substitui o cuidado do dia a dia, estar perto, acompanhar de perto, ser mãe no cotidiano, cuidar, observar, estar com os olhos atentos a cada detalhe", relatou Fernanda.