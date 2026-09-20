Na noite deste sábádo (19), o cantor Ed Sheeran se pronunciou sobre as polêmicas que levaram diversos artistas a abandonar a sua turnê, a Loop Tour. O inglês abriu o seu show na Filadélfia, nos Estados Unidos com um discurso admitindo que cometeu erros e se declarou "muito arrependido".\nNo palco, Sheeran afirmou que nunca quis ser um "músico ativista", mas que a situação o colocou "no meio de uma discussão importante e apaixonada sobre liberdade de expressão e a questão política mais complexa do planeta".\n"Esta semana, as críticas foram sobre algo muito mais importante, e tive que tomar decisões difíceis. Estou cometendo erros, e estou muito, muito arrependido", disse ele. "O que aconteceu em Israel e no Nova Music Festival em 7 de outubro foi horrível e agravou séculos de dor judaica. O que está acontecendo em Gaza é catastrófico, injustificável e desproporcional. [...] A injustiça sistêmica que vemos se desenrolar na Cisjordânia não pode ser ignorada."