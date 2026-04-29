A influenciadora Virginia Fonseca publicou uma foto ao lado dos três filhos nas redes sociais, após a polêmica envolvendo a atriz Luana Piovani relacionada a apostas online. Na legenda, ela descreveu o momento ao lado de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, de 4, 3 e 1 anos, respectivamente.\nNo melhor lugar do mundo. Obrigada por todas as mensagens de carinho, acho que nunca recebi tanto amor como ontem e hoje”, escreveu a influenciadora.\nVirginia usou as redes sociais para afirmar que pretende acionar a Justiça após declarações de Luana envolvendo os filhos. Em uma publicação no Instagram, a atriz republicou o vídeo de uma ativista contrária às casas de apostas e escreveu: “A maldição vai colar em você. Resvalará nos seus filhos. Dinheiro de sangue, endemoniado”, em referência ao fato de Virginia ser garota-propaganda do setor. Luana marcou a influenciadora na postagem.