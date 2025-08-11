O apresentador Fausto Silva, 75, foi extubado neste sábado (09). A informação foi dada inicialmente por Flávio Ricco e confirmada pela reportagem com a assessoria da família.\nExtubação acontece dias depois de Faustão ser submetido a transplantes de fígado e de rim, realizados na quarta e na quinta, respectivamente. Neste sábado, apresentador foi extubado pela equipe do Hospital Albert Einsten, mas segue internado sob os cuidados dos médicos Fernando Bacal e Arnaldo Cividanes.\nExtubação é a etapa final da liberação de um paciente do ventilador. No contexto médico, refere-se à remoção do tubo endotraqueal (TET), que é um tubo inserido na traqueia para auxiliar na respiração, geralmente em pacientes que estão usando ventilação mecânica.\nNeste domingo (10), no Dia dos Pais, o apresentador recebeu a visita dos seus três filhos, Lara, João e Rodrigo. Apenas Luciana Cardoso, gripada, ainda não pode estar com o marido.