Dias depois de deixar o BBB 26 em meio a uma polêmica, Sol Vega reapareceu em clima de festa. A ex-sister esteve na Marquês de Sapucaí na noite desta sexta-feira (13), durante o primeiro dia de desfiles da Série Ouro, e acabou virando atração fora da avenida.\nVeterana do reality —ela também integrou o elenco do BBB 4—, Sol circulou pelos camarotes e pela área próxima aos desfiles distribuindo sorrisos e atendendo a pedidos de fotos. Foliões se aproximaram para cumprimentá-la e registrar o momento.\nA presença dela acontece poucos dias após a expulsão anunciada ao vivo por Tadeu Schmidt, na tarde de quarta-feira (11). A decisão veio depois de um desentendimento com Ana Paula Renault dentro da casa. O apresentador entrou na programação para comunicar oficialmente a saída da participante.\nSol Vega é expulsa do BBB 26 após acusação de agressão contra Ana Paula