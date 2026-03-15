Leandro Boneco, Jonas e Ana Paula foram os indicados ao 9º Paredão do BBB 26 após a dinâmica "Pedra, Papel ou Tesoura", realizada na noite deste sábado (14).\nAtividade conduzida ao vivo por Tadeu Schmidt dividiu a casa em três grupos de quatro pessoas. O Líder Alberto Cowboy não participou da disputa, que utilizou a lógica do jogo infantil para definir os emparedados da noite.\nVeja como ficaram os grupos:\n- Tesoura: Solange Couto, Chaiany, Leandro Boneco e Breno\n- Papel: Juliano, Milena, Ana Paula e Samira\n- Pedra: Gabriela, Marciele, Jordana e Jonas.\nSeguindo as regras da dinâmica, o grupo Pedra teria que indicar alguém da Tesoura, o grupo Papel escolheria alguém da Pedra, e o grupo Tesoura votaria em alguém do Papel. Dessa forma, o Grupo Pedra indicou Leandro Boneco; o Grupo Papel escolheu Jonas; e o Grupo Tesoura emparedou Ana Paula.