Após muitos rumores, Ana Castela e Zé Felipe tornaram a relação oficial e trocaram o primeiro beijo publicamente nas gravações do Domingo Legal (SBT). O programa com participação do casal será exibido no próximo domingo (19).
Os cantores aparecem juntos em fotos divulgadas pelo perfil da emissora. "Uma imagem vale mais que mil palavras, né?", diz a legenda.
O registro aconteceu logo após Ana Castela confirmar que os dois estão em uma relação —mas que tudo ainda está no início.
"A gente está se conhecendo, sim. Isso não dá para negar. A internet toda está sabendo. E, como eu já falei numa entrevista, a internet gosta muito de pular etapas. Aparece uma foto e já dizem que estamos namorando. Estamos nos conhecendo e não vamos pular etapas", disse a boiadera em entrevista ao jornal Metrópoles.