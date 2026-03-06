Ivete Sangalo, 53, é a atração musical da festa de amanhã no BBB 26.\nComo será a festa\nIvete cantará clássicos de seu repertório e sucessos recentes, como "Vampirinha". A cantora é atração tradicional no reality show e já se apresentou aos brothers em mais de dez edições.\nA festa contará ainda com decoração moderna, repleta de LEDs e itens interativos.\nUma piscina de bolinhas surpresa e um set com câmera em 180 graus para produção de conteúdo estarão entre os elementos do cenário. Já na entrada, os participantes serão recepcionados por um túnel com fotos de si próprios captadas antes do evento. O figurino em branco e azul terá peças que exibem leveza e elegância", segundo a TV Globo.\nBreno escolhe Juliano Floss para visitá-lo no quarto secreto\nBreno e Juliano voltam para a casa durante a festa do líder no BBB 26