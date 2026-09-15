Aos 64 anos, a atriz Mayara Magri voltou a posar diante das câmeras para um ensaio sensual. Conhecida por trabalhos na televisão brasileira durante os anos 1980, ela compartilhou nas redes sociais algumas imagens da sessão e recebeu elogios dos seguidores.\nO ensaio foi realizado pela fotógrafa Michelle Moll, que trabalha com fotografia autoral feminina. De acordo com Mayara, a proposta não se limita à exposição do corpo, mas também busca abordar a forma como as mulheres se relacionam com a própria imagem.\n“Fazer um ensaio sensual nessa idade é diferente”, afirmou a atriz em entrevista ao jornal O Globo. Segundo ela, a experiência representa também uma oportunidade de se olhar de uma maneira diferente após décadas de carreira.\n“Você nunca mais vai ter aquele corpo de antes, mas a mulher tem que se valorizar, independentemente das gordurinhas ou ruguinhas”, declarou.