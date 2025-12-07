Após 15 anos, Deborah Secco está de volta com um de seus papéis mais marcantes no cinema: o de Bruna Surfistinha.\nA atriz e o diretor Marcus Baldini participaram da CCXP neste sábado (6) para divulgar a sequência do longa, que ainda está sendo gravado e não tem data de estreia programada.\nO novo filme acompanha a história de Raquel Pacheco após estourar no país como Bruna Surfistinha e seus novos desafios ao decidir deixar a prostituição.\n"No primeiro filme, a gente precisava entender quem era essa menina, quais as dores, fraquezas e forças dela. Agora, a Bruna já está pronta. O desafio foi entender o que mudou, o que continuou igual, o que foi transformado e o que amadureceu dentro dela", diz Deborah.\nArrascaeta, do Flamengo, anuncia o nascimento do filho, Milano\nVirginia Fonseca exibe nas redes chocotone de R$ 5 mil