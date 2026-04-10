A cantora Anitta perdeu a paciência com um seguidor nas redes sociais, que queria saber o motivo da ausência de Shakira no clipe de "Choka Choka", sua nova música em parceria com a colombiana.\nVisivelmente incomodada por ter de explicar mais uma vez que a participação de Shakira no clipe não foi possível, a brasileira xingou o fã.\nMulher, o que custava fazer um clipe com a Shakira?", questionou o seguidor. "Você é burro, menino? Não é sobre custar, não. Eu mandei um áudio lá no canal. Você não escutou o áudio, não? Pois vai lá escutar que eu detesto me repetir. Eu vou ter que repetir tudo de novo? Eu tenho pavor", comentou ela, sobre um áudio num canal para fãs que explicava o motivo da ausência.\nConfira o horóscopo desta sexta-feira, 10 de abril de 2026\n'Globo Repórter' mostra como os fãs transformaram a cultura e a indústria de entretenimento