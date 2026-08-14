No Altas Horas deste sábado, dia 15, Serginho Groisman recebe Anitta, que participa pela primeira vez de um programa de TV ao lado do pai, Mauro Machado, e dos irmãos, Renan e Felipe Machado. A cantora, que lançou o álbum Equilibrium e está em turnê com o projeto, revela as inspirações por trás do trabalho e fala sobre o atual momento da carreira.\nA edição também reúne personalidades acompanhadas de familiares, como os primos Renata Ceribelli e Amaury Jr.; Thomás Aquino, ao lado do pai, José Aquino; e Lucas Leto, acompanhado da mãe, Maria Santos.\nAnitta fala sobre o processo pessoal que inspirou o novo trabalho. Depois de mais de quatro anos dedicada ao autoconhecimento, a cantora decidiu transformar em música as experiências vividas nesse período.\nMenina vê foto da prima falecida há 12 anos e viraliza ao dizer que a imagem é dela; vídeo