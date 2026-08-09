Anitta abriu seu show neste sábado (8), no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, cercada por tambores. Um grupo de percussionistas a recebeu no palco, que era formado por duas grandes escadarias e plantas espalhadas pela cenografia. Antes de começar a cantar, o público ouviu um monólogo sobre ser luz na jornada do outro. Depois, a cantora surgiu descalça, com um vestido branco de crochê e uma coroa de conchas. Assim começou o show que embala os dois discos "Equilibrium", de Anitta.\nNa primeira parte do espetáculo, dançarinas vestidas de Oxum acompanham a cantora, enquanto a banda, posicionada ao fundo, reúne saxofone, trompete, tambores e backing vocals. Em outro momento, um homem toca berimbau enquanto capoeiristas se apresentam no palco.\nAqui entram músicas como "Ternura" (um cover de "É d'Oxum"), "Deus Mãe", "Andar com Fé" (de Gilberto Gil), "Eu Não Sou Santa" e "Não Me Cutuca".