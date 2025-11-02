"Estamos aqui por uma causa muito maior. A gente está aqui para se divertir e se conscientizar", disse Anitta no meio do seu show, o último do Global Citizen Festival: Amazônia, neste sábado à noite, em Belém. "Eu amo vocês demais. Que energia incrível."\nEla abriu a apresentação com o hit "Show das Poderosas", vestida com um adereço com plumas em estilo indígena e acompanhada de uma trupe de dançarinos. Logo ela se livrou da plumagem e se entregou às coreografias sensuais, que dominaram o show, em canções como "Joga pra Lua", "Savage Funk" e "Lose Ya Breath", na qual pediu para todo mundo "sair do chão".\nEm seguida cantou "Envolver", sucesso em espanhol, "Some que Ele Vem Atrás" e "Romance com Safadeza", que gravou com Wesley Safadão, com as letras aparecendo nos telões, no melhor estilo karaokê. Cantou ainda "Sei que Tu Me Odeia", "Desce pro Play", "Tudo Nosso" e "Sua Cara", entre outras.