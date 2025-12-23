Com mais de 63 milhões de seguidores apenas no Instagram, Anitta, 32,costuma comentar os mais variados assuntos e sabe do alcance que suas opiniões têm. Após assistir ao filme "O Agente Secreto", a cantora fez questão de elogiar o longa dirigido por Kleber Mendonça Filho e acabou virando uma verdadeira garota-propaganda da produção.\nMais uma vez aqui para falar de cinema brasileiro. É uma obra de arte. É poesia, é história, é comédia, é denúncia -é tudo ao mesmo tempo", afirmou a artista.\nA intérprete de "Envolver" seguiu exaltando o filme e destacou o reconhecimento internacional que a obra vem recebendo.\nO Agente Secreto já está com várias indicações internacionais de melhor ator, melhor filme, melhor atriz coadjuvante... Não tem defeito, gente. A história é impecável, a caracterização é impecável, tudo", completou.