Anitta, 33, foi coroada neste domingo (20) como a rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio para o Carnaval 2027 A cantora foi ovacionada ao subir ao palco montado na quadra da escola de samba, em Duque de Caxias (região metropolitana do Rio de Janeiro).\nA coroa foi entregue por Eloína dos Leopardos, considerada a primeira rainha de bateria do Brasil. Travesti, ela desfilou à frente da Beija-Flor de Nilópolis em 1976, transformando o posto em um dos quesitos que, embora não seja julgado oficialmente, é sempre destaque com o público.\nA cantora carioca se emocionou com a recepção que teve na escola. "Como qualquer menina do subúrbio do Rio, eu sempre sonhei em estar nesse lugar", afirmou. "Mas, para mim, eu só posso estar nesse lugar se a comunidade estiver feliz com a minha presença."\n"Se algum dia vocês acharem que não é isso, eu vou sair com a mesma gratidão e felicidade. Mas, se vocês quiserem que eu fique, vou ficando o quanto vocês quiserem", disse ainda em seu discurso.