A 19ª edição do Festival Gastronômico de Taquaruçu chega a terceira noite neste sábado (6) e terá a apresentação da dupla Anavitória, além de artistas regionais.\nO evento começou na quinta-feira (4) segue até domingo (7) com muita música e pratos especiais com ingredientes da culinária tocantinense. O festival é gratuito e a expectativa é que 150 mil pessoas participem. Confira a agenda de shows:\nSábado (6) – Anavitória\nDomingo (7) – Mundo Bita\nUma das novidades desta edição é que os shows terão início mais cedo. O Mundo Bita se apresentará às 16h. Os outros artistas sobem ao palco às 22h. A mudança atende ao pedido dos moradores do distrito.\nConfira o horóscopo deste sábado, 6 de setembro de 2025\nO medo não faz parte de mim, afirma Fafá de Belém\nConcurso gastronômico\nAlém da parte cultural, cozinheiros participam do concurso gastronômico, que dará R$ 150 mil em prêmios, em várias categorias. Serão 47 expositores participando do Circuito Gastronômico e da Rota Gastronômica.