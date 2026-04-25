A assessoria da campeã do BBB 26 (Globo), Ana Paula Renault, 44, pediu aos fãs nesta sexta-feira (24) que não gastem dinheiro com presentes caros destinados a ela e tomem cuidado com as tentativas de golpe.\nOs administradores da conta da jornalista no X (ex-Twitter) disseram que ela ama o carinho dos fãs e vai reservar um momento na agenda para conversar com os apoiadores.\nMas deixamos claro, ela não aprova que vocês gastem dinheiro com presentes caros", diz a publicação. "Inclusive, uma das pautas que defende é justamente não incentivar gasto com qualquer tipo de coisa (ex: casa virtual)".\nVeja o que Ana Paula pode comprar com prêmio de 5,7 milhões do BBB 26\nAna Paula é a campeã do BBB 26\nBBB 26: Morre Gerardo, pai de Ana Paula Renault\nA vencedora do reality recomendou que não sejam feitos gastos desnecessários e repasses de dinheiro a terceiros. "Cuidem do seu dinheirinho", pediu no X.