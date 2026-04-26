A campeã do BBB 26, Ana Paula Renault deixou de seguir a ex-colega de confinamento Samira Sagr nas redes sociais. A decisão ocorre poucos dias após a final do reality, exibida na terça-feira (21).\nA jornalista já havia criticado a postura da ex-atendente de bar gaúcha em vídeo publicado nas redes da TV Globo, na quarta-feira (22). "Por que vocês não me avisaram que 'Samaira' não era aquela pessoa que eu achei que fosse? Me deixaram fazendo papel de palhaça!", afirmou.\nA relação entre as duas já era alvo de questionamentos durante o programa. Parte do público acusou Samira de adotar um "jogo duplo" e de agir de forma infiel com aliados do quarto "Sonho da Eternidade".\nAna Paula Renault pede a fãs que não gastem com presentes caros\nCampeã do BBB 26, Ana Paula Renault estreia nova temporada do Saia Justa