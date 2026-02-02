Ana Paula Renault, Brigido Neto e Leandro Rocha, o Boneco, se enfrentam no terceiro paredão do BBB 26 (Globo). A berlinda foi formada neste domingo (1º), e um dos brothers será eliminado na próxima terça-feira (3).\nA formação de paredão começou no sábado (31), quando Jonas Sulzbach foi indicado por Babu Santana, Juliano Floss e Marcelo Alves após a dinâmica dos Big Fones. Os brothers foram chamados ao confessionário e precisaram indicar uma pessoa em conjunto.\nNo domingo à noite, a anja da semana Sarah Andrade imunizou Sol Vega, afirmando que a sister é sua parceira dentro da casa.\nSarah vence o terceiro Anjo e imuniza alguém no 3º Paredão\nGoiano é expulso do BBB 26\nMaxiane é a terceira líder do BBB 26\nA líder da semana, Maxiane Rodrigues indicou Ana Paula. "Houve uma situação em que eu discordei da postura dela e fui conversar com ela. Ela levantou a voz, gritou comigo e ainda falou um palavrão. [...] Hoje é minha resposta ao grito dela, que eu achei uma falta de respeito", justificou.