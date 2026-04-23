O elenco do BBB 26 (Globo) participou de programas sobre o reality nesta quarta-feira (22), após a grande final. O programa "Big Show: O Reencontro", do Multishow, porém, esteve desfalcado: Ana Paula Renault, Juliano Floss e Maxiane Rodrigues não compareceram à atração.\nComandado por Ana Clara Lima e Ed Gama, o segmento de humor mostrou vídeos da participação do elenco no reality e contou com uma platéia que fez perguntas aos participantes.\nTrês Graças: Arminda flagra Samira no carro com Ferette\nConfira o horóscopo desta quinta-feira, 23 de abril de 2026\nOs apresentadores justificaram a ausência de Ana Paula e de Juliano explicando que a campeã precisou ir para a casa descansar, mas deixou um vídeo gravado para os telespectadores. Já o dançarino informou estar indisposto.\nAna Clara não deu falta de Maxiane até a pernambucana ser mencionada por Milena Moreira. Neste momento, Marciele Albuquerque, que foi aliada da professora durante o confinamento, avisou que a amiga também alegou uma indisposição.