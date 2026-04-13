Ana Paula Renault, Gabriela Saporito e Juliano Floss se enfrentam no paredão da semana do BBB 26 (Globo) e uma das sisters será eliminada na noite de terça-feira (14).\nVeja a página especial do BBB no jornal O Popular\nA formação da berlinda começou no final da tarde de domingo (12), após a eliminação de Marciele Albuquerque. Os seis brothers restantes participaram da dinâmica 'Sonho de Poder'. Jordana Morais escolheu o sabor correto do doce.\nMais tarde, às 23h30, a brasiliense ganhou a prova do líder e indicou Ana Paula para o paredão. Gabriela, apontada por todos os seus adversários, foi a pessoa mais votada pela casa.\nConfira o horóscopo desta segunda-feira, 13 de abril de 2026\nVersátil, nutritivo e de preparo simples, cuscuz ganha espaço como alternativa saudável\nO apresentador Tadeu Schmidt explicou o propósito da atividade ocorrida no final da tarde e pediu para Jordana indicar mais uma pessoa para o paredão. A advogada elegeu Juliano Floss.