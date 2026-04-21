Ana Paula Renault (Reprodução / Instagram de Ana Paula Renault)\nA reta final do BBB 26 ganhou um desdobramento fora da casa: Ana Paula Renault ainda não definiu se participará dos programas especiais do reality após a grande final.\nA decisão ficou totalmente em aberto diante do momento pessoal delicado vivido pela jornalista.\nSegundo O Globo, a expectativa inicial era de que a ex-sister não estivesse presente no "Big Show - Reencontro", atração do Multishow que reúne os participantes da temporada. Até então, a produção trabalhava com a ausência dela como cenário mais provável.\nA indefinição se estende também a outros conteúdos do pós-reality, como o "Bate-Papo BBB" e o "Big Show - A Invasão". As equipes avaliam formatos alternativos e consideram a possibilidade de entrevistar apenas os finalistas, entre eles Milena e Juliano Floss, caso Ana Paula opte por não participar.