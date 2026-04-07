Ana Paula Renault voltou a se desentender com Samira Sagr no BBB 26 nesta segunda-feira (6). No Quarto Sonho de Eternidade, a jornalista criticou a forma como a colega vem interpretando acontecimentos do jogo e acusou a gaúcha de "recontar histórias" a partir de versões alheias.\nA discussão começou quando Samira comentou atitudes de Jordana Morais e Marciele Albuquerque. Ana Paula reagiu imediatamente e disse que Samira estaria fazendo o mesmo tipo de leitura que criticava. "Você sabe que está fazendo igual a elas, né? Está subjugando o que o público assiste", afirmou.\nSamira rebateu e disse que não agiria da mesma forma e lembrando que Ana Paula também costuma se posicionar. A mineira, então, elevou o tom e insistiu que a colega distorce situações ao repetir narrativas de outros participantes. "Você acha que o público não assistiu?", questionou.