Emparedada, Ana Paula Renault corre o risco de deixar o BBB 26, mas tirou a sorte grande na manhã desta segunda-feira (16).\nA mineira foi a mais rápida a atender o Big Fone e ganhou R$ 10 mil em uma ação de um patrocinador. Ela ainda conseguiu dobrar o prêmio ao responder duas perguntas sobre a marca.\nChaiany Andrade e Alberto Cowboy também correram para atender, mas pegaram os telefones errados. O que tocou com o prêmio em dinheiro era o telefone dourado.\n"Finalmente ganhou alguma coisa nesse programa", brincou Juliano Floss com a amiga.