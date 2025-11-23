Ana Castela usou as redes sociais para se manifestar sobre a polêmica envolvendo sua amiga Ana Luiza Sanches e Virginia Fonseca. A influenciadora criticou recentemente a ex-mulher de Zé Felipe -- atual namorado da cantora -- e a repercussão acabou respingando no nome da sertaneja.\nEm uma nota divulgada neste sábado (22), a equipe da intérprete de "Boiadeira" e "Nosso Quadro" nega qualquer vínculo com os comentários feitos por Ana Luiza.\n"Nos últimos dias, alguns comentários publicados por terceiros nas redes sociais passaram a ser associados ao nome da Ana Castela. Queremos reforçar que ela não tem relação com essa situação e não compactua com ataques, julgamentos ou comentários negativos sobre outras pessoas", diz o comunicado.\nWhindersson Nunes diz que agendou dentista no Tocantins e profissional desmarcou para namorar