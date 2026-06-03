Ana Castela, 22, contou que tem aproveitado as pausas das gravações de "Coração Acelerado" para descansar. A cantora revelou que a rotina intensa nos estúdios tem exigido bastante energia.\nO QUE ACONTECEU\nA artista compartilhou com os seguidores detalhes dos bastidores de sua participação especial na novela exibida pela TV Globo. Ao falar sobre o ritmo das gravações, a boiadeira admitiu que costuma tirar cochilos sempre que tem oportunidade.\nAna Castela aproveita a folga em um sofá. "Quando eles dão uns minutinhos para nós, eu pego e deito aqui no sofá, apago as luzes e dou uma dormidinha. Porque, gente, vou contar uma coisa para vocês, dá uma cansada boa, tá?", iniciou no Instagram.\nA cantora também descreveu a correria enfrentada durante os dias de trabalho nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. "Rapaz, você acorda cedo, se ajeita, troca de roupa, atua, grava, repete. Menino!", complementou ela.