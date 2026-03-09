A cantora Ana Castela passou o Dia Internacional da Mulher, neste domingo (8), ao lado do cantor Zé Felipe e da família dele, em Goiânia. A artista publicou uma série de vídeos mostrando momentos de descontração durante o encontro.\nEm um dos registros, Ana Castela aparece ao lado de Zé Felipe bebendo. Em outro vídeo, ela conversa com o cantor Leonardo, pai do sertanejo.\nDurante a gravação, Ana brinca com Leonardo sobre aparência física. “Eu tava fitness”, diz a cantora. O sertanejo responde em tom de humor: “Eu também”.\nEm seguida, Ana comenta: “ você tá vermelho, vermelho, tá inchando”. Leonardo rebate a brincadeira: “Inchado é sapo”.\nOs vídeos foram publicados nas redes sociais da artista neste sábado e mostram um clima descontraído entre a cantora e a família do sertanejo.\nAna Castela e Zé Felipe assumiram o relacionamento em outubro (Reprodução/Instagram Ana Castela)