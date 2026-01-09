Imagine ficar preso no elevador com Ana Castela. Isso aconteceu com pelo menos dez pessoas durante o cruzeiro dela. A situação foi toda registrada por meio das redes sociais da boiadeira.\nEm determinado momento, o elevador, bastante cheio, para de funcionar. Então, apesar do susto, a artista começa a levar a situação na brincadeira para descontrair o momento tenso.\n"Estamos presos no elevador. A Bruna [amiga] está tremendo", disse ela, que também escreveu a palavra "SOS" no espelho.\n"Olha o tanto de gente. A balada, o after é aqui dentro", comentou em tom de piada.\nNo mesmo navio, aconteceu o reencontro dela com o ex-namorado, Zé Felipe, semanas após o fim do relacionamento.\nOs dois cantores se apresentaram juntos pela primeira vez depois do término, e a interação mínima acabou rendendo comentários atravessados e brincadeiras.