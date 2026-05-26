-familia_cristalina_castela.mp4 (1.3414803)\nA madrugada em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal, foi marcada por uma surpresa inusitada nesta segunda-feira (25). A cantora Ana Castela, de 22 anos, e o influenciador digital Antônio César Rincon Filho, conhecido nas redes sociais como César Rincon, de 25, fizeram uma visita inesperada à família do universitário Matheus Sponchiado, de 21. De passagem pela cidade, com o destino final Luziânia, também no Entorno do DF, para modificar a nova caminhonete, a cantora surpreendeu o universitário em seu aniversário, e seus pais, os funcionários públicos Rose, de 55, e Carlos Sponchiado, de 52.\nLonge dos palcos monumentais e das luzes dos grandes festivais, a cantora apareceu de surpresa na residência, gerando uma onda de surpresa e alegria. O registro do encontro, que logo viralizou nas redes sociais, mostra a artista sem o glamour habitual. Ao POPULAR, Matheus Sponchiado contou que ele e a família não esperavam a visita da cantora. Apesar de serem vizinhos de Gleiciane, mãe de Rincon, nada foi programado.