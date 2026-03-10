A cantora Ana Castela esticou a visita a Goiás depois de passar o Dia Internacional da Mulher ao lado do também cantor e ex-namorado Zé Felipe e da família dele. No vídeo publicado, ela afirmou que estava indo para a fazenda Talismã, que pertence a Leonardo, pai de Zé Felipe. O local fica em Jussara, no oeste do estado.\n"Era pra ser só um dia. Eu vim almoçar com o pessoal. Nós todos. Hoje era para a gente ir embora. Estamos vindo fazer o que agora? Comprar roupa porque estamos indo para Talismã", afirmou.\nNo domingo (8), a "boiadeira" compartilhou momentos em que esteve com Zé Felipe e Leonardo, além de Poliana, esposa de Leonardo.\nCerca de uma hora e meia depois da publicação feita por Ana Castela, Zé Felipe publicou um vídeo em forma de story no seu perfil do Instagram mostrando ela e alguns amigos, entre eles o influenciador Odorico Reis, embarcando em um jatinho. "Vamos com Deus", escreveu.