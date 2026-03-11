Ana Castela passou dois dias na fazenda Talismã, de Leonardo, pai do ex-namorado Zé Felipe (Reprodução/ Perfil do Instagram de Ana Castela)\nA cantora Ana Castela diz que chegou ao fim sua visita na Fazenda Talismã, propriedade do cantor Leonardo. Ana passou o Dia Internacional da Mulher na casa da família do cantor, em Goiânia, e logo em seguida foi para a fazenda, localizada em Jussara, oeste de Goiás ao lado do também cantor e ex-namorado Zé Felipe e a família dele.\n"Hora de ir embora", disse a sertaneja.\nDepois de passar a data comemorativa do dia 8 de março com a família do ex-namorado, Ana ainda afirmou que estenderia sua estadia com eles. "Era pra ser só um dia. Eu vim almoçar com o pessoal. Nós todos. Hoje era para a gente ir embora. Estamos vindo fazer o que agora? Comprar roupa porque estamos indo para Talismã", contou.