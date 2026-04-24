O Altas Horas deste sábado (25) marca o retorno da exibição do programa após a novela Três Graças, devido ao fim do BBB 26. A ocasião ganha ainda mais relevância com uma edição dedicada às raízes do sertanejo, tendo Ana Castela como destaque da noite.\nA cantora participa com o projeto Herança Boiadeira Rodeio, gravado em 2025 na Festa do Peão de Barretos. Mais do que um registro musical, o trabalho é um tributo ao sertanejo raiz e às referências que moldaram sua trajetória.\nCriei o Herança Boiadeira pra nunca deixar a minha essência morrer. Eu sou do interior, cresci na fazenda, ouvindo esses artistas com a minha família, com meu pai”, conta Ana, que decidiu revisitar os clássicos também como forma de apresentar o gênero às novas gerações.\nPara dividir esse momento, o programa reúne nomes que fazem parte da história do projeto e da música sertaneja: Sérgio Reis, Sula Miranda, Roberta Miranda e a dupla Lourenço e Lourival.