Fundadores do Grupo Íz, com 7 operações e um hotel boutique em Goiânia (Reprodução / Forbes)\nDepois de fechar 2025 com faturamento estimado em R$ 89 milhões, o Grupo Íz, comandado pelo chef Ian Baiocchi e pelo empresário Domingos Ávila, projeta alcançar R$ 115 milhões em receita em 2026. O crescimento está ancorado na consolidação das operações já existentes, na ampliação da equipe de colaboradores e no fortalecimento do modelo de gestão que expandiu o grupo em Goiânia.\nAtualmente, o grupo reúne sete operações gastronômicas e hoteleiras, atende cerca de 50 mil clientes por mês e emprega centenas de profissionais, segundo dados divulgados pela revista Forbes.\nExpansão dos negócios\nDiferentemente de um crescimento focado somente em aumentar os dígitos, a estratégia para 2026 prioriza “crescer em profundidade”, segundo contou Ian à Forbes. A previsão é que o grupo chegue a mais de 520 colaboradores no próximo ano, abrindo espaço para novas linguagens, experiências e formas de hospitalidade.