Em Por Você, próxima novela das sete da TV Globo, Bela (Sheron Menezzes) encontra no professor e diretor pedagógico da escola dos filhos de Juli (Lucy Ramos) uma importante rede de apoio diante do momento desafiador que enfrenta após a morte de sua melhor amiga. Lucas (Amaury Lorenzo) é um homem honesto, sensível e dedicado, com verdadeira vocação para o ensino. Desde o momento do acidente que tira a vida da mãe das crianças, os acompanha ao hospital e os ampara quando recebem a notícia mais difícil de suas vidas.\nA partir de então, oferece à obstetra sua solidariedade e suporte no cuidado com eles, mantendo-se atento na rotina escolar e os ajudando a retomar as atividades após a perda. É nesse contexto que os dois se aproximam, unidos pelo vínculo de cuidado com os irmãos, e a afinidade crescente abre espaço para o surgimento de uma paixão.