O Altas Horas estreia, neste sábado (29), uma fase de programas especiais dedicados a homenagear cidades brasileiras e suas identidades culturais. A primeira delas é São Paulo, a metrópole que não dorme, marcada pela diversidade, pela reinvenção e pelas múltiplas histórias que convivem diariamente. Em uma edição inteiramente dedicada à capital paulista, Serginho Groisman recebe artistas de diferentes estilos, trajetórias e regiões da cidade, ou que encontraram nela o ponto de virada de suas vidas.\nEntre os convidados estão nomes como Tom Zé, MC Daniel, MC Hariel, Demônios da Garoa, Simony, Supla, João Suplicy, Adriana Farias, Dexter, Adriana Lessa, Ton Carfi e Kell Smith. Juntos, eles representam bairros, vivências e gerações que ajudam a contar a história de São Paulo: da Zona Norte à Zona Leste, da Zona Sul às ruas do Centro, da Mooca ao ABC, passando também por quem chegou de outros Estados e fez da cidade seu lar artístico e afetivo.