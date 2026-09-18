O Altas Horas deste sábado (19) reúne referências relacionadas ao rock brasileiro em uma edição que celebra a trajetória do Sepultura e de Luiz Caldas. Em meio à turnê de despedida dos palcos, Serginho Groisman recebe os integrantes do Sepultura para relembrar momentos dos 42 anos de carreira e promover encontros musicais. Luiz Caldas, que possui profunda ligação com o rock mais pesado, também participa e conta destaques de sua trajetória de mais de 50 anos na música. Os Titãs completam o time de convidados.O Sepultura, um dos principais grupos de heavy metal nacional, tocou em mais de 80 países e conquistou fãs em diferentes partes do mundo - feito que ajudou a colocar o Brasil no mapa do rock mundial. No programa, os integrantes relembram a origem da banda, falam sobre o processo de composição de suas canções e refletem sobre o atual momento de encerramento da carreira. “É muito legal conquistar essa galera, que no final do show, está curtindo e fazendo parte”, comenta o músico Andreas Kisser. No palco, a banda apresenta clássicos como Arise, Against, Beyond the Dream e Convicted in Life.Luiz Caldas, por sua vez, apesar de ser conhecido como um dos precursores do axé music, ajudando a projetar a música baiana para todo o País, possui influência do rock progressivo - gênero musical que o acompanha desde a juventude. No programa, ele revisita sucessos e mostra a versatilidade de seu trabalho em encontros que aproximam diferentes referências do rock e da música brasileira. Ao lado de Andreas Kisser, apresenta versões ao violão de Primeiros Erros e do instrumental Som dos Carrilhões. Luiz também interpreta Yesterday e Changes, além de cantar Epitáfio junto dos Titãs.A relação entre diferentes gerações do rock brasileiro também aparece no encontro entre Sepultura e Titãs. Os grupos relembram a amizade de longa data e, juntos, apresentam Polícia, sucesso dos Titãs que também ganhou destaque na voz do Sepultura.O Altas Horas tem apresentação de Serginho Groisman, direção geral de Serginho Groisman e Adriano Ricco, e vai ao ar aos sábados, depois de Quem Ama Cuida.