“Goiás é o começo para mim. Voltar para cá é como recarregar as baterias na fonte”, diz Alok. O DJ, considerado um dos maiores do mundo, desembarca na sua terra natal como a principal atração deste sábado (16) da Pecuária de Goiânia 2026. Ele divide a programação de shows sertanejos da noite trazendo o espetáculo que inclui seu famoso show de drones. A entrada do evento é gratuita, com retirada de ingressos antecipada.\nCom programação musical que segue até o dia 24 de maio, a Pecuária mescla na mesma noite o show de sertanejo da dupla Fred e Fabrício e a apresentação do maior nome da música eletrônica do Brasil. Recentemente, Alok foi eleito em terceiro lugar no famoso ranking da revista britânica DJ Mag, ficando atrás apenas do francês David Guetta e do holandês Martin Garrix. A sua assinatura como artista tem expandido as possibilidades do entretenimento integrando tecnologia, mensagens de consciência e experiências imersivas em suas apresentações ao vivo.