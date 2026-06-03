O DJ Alok foi nomeado embaixador global da boa vontade do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) nesta terça-feira (2).\nO anúncio reconhece a atuação do artista em projetos socioambientais e sua participação em iniciativas ligadas ao combate às mudança climática, e foi divulgado junto ao lançamento da campanha do Pnuma para o Dia Mundial do Meio Ambiente de 2026.\nA ação usará o hit "Deep Down" como trilha sonora de uma mobilização global que pretende incentivar a conscientização ambiental por meio da música e das redes sociais.\nQuem Ama Cuida: Pilar exige que Ademir use seus métodos para condenar Adriana\nConfira o horóscopo desta quarta-feira, 3 de junho de 2026\nNos últimos anos, o artista tem ampliado a atuação em causas ambientais por meio do Instituto Alok, criado em 2020. Segundo dados divulgados pela organização, projetos apoiados em diferentes regiões do Brasil beneficiaram mais de 1,7 milhão de pessoas, incluindo iniciativas de reflorestamento, saúde e valorização de povos indígenas.