O cantor e empresário Alexandre Pires é o novo proprietário da Fazenda Arara Preta, localizada em Dianópolis, na região sudeste do Tocantins. A propriedade, com cerca de 2 mil hectares, fica próxima à divisa do Tocantins com a Bahia.\nSegundo o corretor de imóveis rurais responsável pela venda, Bruno Leonardo, a fazenda fica a cerca de 90 km de Luís Eduardo Magalhães (BA), uma importante fronteira agrícola, fator que agrega valor à propriedade.\n“Ele está mais voltado para o gado [investimento]. Só que, com essa expansão agrícola que está acontecendo, acredito que as atividades mais promissoras ali, por ser uma região plana, com boa disponibilidade de água, chuvas regulares e vários recursos hídricos, sejam ligadas à agricultura. Nos próximos anos, acredito que a agricultura vai ganhar cada vez mais espaço na região”, informou o corretor.