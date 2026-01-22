O líder Alberto Cowboy precisou escolher uma pessoa para vetar da festa em sua homenagem no BBB 26 (Globo). Minutos antes da celebração, ele apontou Leandro Rocha e justificou mencionando as falas do brother durante o Sincerão.\n"É muito ruim ser acusado de algo que não aconteceu. Todo mundo que ganhou a Mira do Líder entendeu que era por afinidade menor dentro da casa. Ele me acusou de ter escolhido só Pipocas, de ter mirado numa classe e não na minha afinidade", explicou.\nO brother ainda completou sua fala afirmando que o ex-Quarto Branco "pegou o bonde andando" e não sabe o que aconteceu nos primeiros dias do programa. Enquanto todos foram para a festa, Leandro foi direcionado para outro cômodo.\nO baiano recebeu um desafio: para ser liberado e poder curtir a noite, ele precisa pegar o convite para a festa, que está dentro de um bloco de gelo. O brother começou a raspar a peça.