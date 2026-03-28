Alberto Cowboy, Jordana e Leandro Boneco se enfrentam no paredão da semana do BBB 26 (Globo) e um dos brothers será eliminado no domingo (29).\nA formação da berlinda com Solange Couto imune por ter conquistado o color do Anjo. A líder Ana Paula Renault, abriu a votação escolhendo emparedar o rival Alberto Cowboy. Na justificativa, a sister alegou que o integrante do grupo veterano sempre foi o seu principal embate na casa.\nEm seguida, os participantes votaram no confessionário. Jordana acabou sendo a mais votada da casa e no segundo lugar deu empate com Juliano Floss e Leandro Boneco com dois votos.\nA líder Ana Paula Renault deu voto de minerva e indicou Leandro ao décimo primeiro paredão: 'Não é o desempate que eu gostaria de fazer, mas Juliano é meu fechamento aqui".\nQUEM VOTOU EM QUEM\nJordana recebeu 5 votos: Samira, Leandro Boneco, Juliano Floss, Milena e Chaiany: