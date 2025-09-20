O longa brasileiro "Ainda Estou Aqui", que levou o primeiro Oscar do Brasil, foi laureado, nesta sexta-feira (19), com o Grand Prix FIPRESCI, um prêmio da crítica internacional, de melhor filme do ano. O diretor Walter Salles recebeu o troféu durante a cerimônia de abertura do Festival de San Sebastián, na Espanha. É a primeira vez que um brasileiro recebe o prêmio.\nCom isso, o filme já colecionou mais de 60 prêmios desde sua estreia no Festival de Veneza do ano passado, de onde saiu com o prêmio de melhor roteiro. A atriz Fernanda Torres também ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz em drama.\nFotógrafo do Tocantins estreia mostra sobre o Povo Krahô na capital paraense\nWanessa Camargo e Allan Souza Lima são vistos em clima de romance no Rio\nO prêmio da Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica foi decidido por um júri de 739 críticos de 75 países, e já laureou, ao longo de seus 25 anos, nomes como Jean-Luc Godard, Pedro Almodóvar, Alfonso Cuarón e Chloé Zhao.