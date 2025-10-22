Após interpretar Kylo Ren -também conhecido como Ben Solo- na trilogia mais recente de "Star Wars", Adam Driver, 41, contou que chegou a desenvolver um novo filme da franquia centrado em seu personagem. O projeto, criado em parceria com o diretor Steven Soderbergh ("Código Preto)", foi apresentado à Lucasfilm, mas acabou vetado por Bob Iger, CEO da Disney, que adquiriu o estúdio de George Lucas em 2013.\nA revelação aconteceu em uma recente entrevista de Driver à AFP. O ator disse que manteve conversas com Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, sobre um possível retorno à saga. "Sempre falei que, com um grande diretor e uma grande história, eu toparia na hora. Amo o personagem e amei interpretá-lo."\nEle reforçou que tanto Kennedy quanto Dave Filoni, diretor criativo da Lucasfilm, demonstraram entusiasmo pelo projeto -que teria o título The Hunt for Ben Solo ("A Caçada por Ben Solo", em tradução livre). O roteiro chegou a ser escrito por Scott Z. Burns ("O Relatório"). "[Era] um dos roteiros mais incríveis que já li", afirmou o ator, destacando que o estúdio "entendeu completamente nossa visão e o que queríamos fazer".