-Israel & Rodolffo (1.3422981)\nUm acidente que impediu um fã de assistir ao show de Israel & Rodolffo em Paraíso do Tocantins terminou com uma surpresa inesperada. Dias após bater no ônibus da equipe da dupla sertaneja e precisar de atendimento médico, Elias ganhou uma bicicleta nova dos cantores (veja vídeo acima).\nO momento apareceu em vídeo publicado nas redes sociais de Israel & Rodolffo no início da noite desta terça-feira (16). Ao reencontrar o homem, os artistas entregaram o presente e celebraram o desfecho positivo da história.\nQue susto, cumpade! Graças a Deus tá tudo certo e logo a gente volta pra você curtir um show nosso!", escreveram os sertanejos na publicação.\nSegundo relato da dupla, Elias seguia de bicicleta para o show quando acabou colidindo com o ônibus da equipe. Com ferimentos, ele precisou de atendimento médico e não conseguiu acompanhar a apresentação.